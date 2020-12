“Squalificatela stasera!” Pubblico del GF Vip furioso con Samantha De Grenet | c’entra ancora Stefania Orlando

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il GF Vip non è andato in onda la sera di Natale, dunque la puntata di lunedì 28 dicembre arriva a una settimana esatta dall’ultima e il ché significa che ci sarà tanta, tantissima carne al fuoco. Dalle liti furiose al bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi passando per la crisi di Andrea Zelletta per il regalo della fidanzata e, immancabili negli ultimi giorni, le polemiche sollevate dalpiù social per alcuni comportamenti giudicati inaccettabili nella Casa del GF Vip. I telespettatori chiedono per esempio la squalifica di Sonia Lorenzini dopo quelle parole su Rosalinda Cannavò. Al centro della questione, il racconto dello stupro che l’attrice avrebbe subito all’età di 12 anni. La Cannavò si è liberata di questo peso parlando conDema il disagio esternato da Rosalinda non sembra aver colpito il cuore di ...