“È gravissimo | qualcuno intervenga” Sanremo 2021 | scoppia la bufera dopo l’indiscrezione sul prossimo Festival

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Pur di fare ildicon il pubblico la Rai sta pensando aggirare i decreti anti Covid che hanno chiuso i teatri e vietano gli assembramenti. Il retroscena, svelato da Dagospia, è quello di isolare 400 persone su una nave, la Smeralda della Costa Crociere, nelle due settimane precedenti la rassegna canora e poi utilizzare dei tender taxi per portare gli spettatori dalla nave al teatro Ariston e viceversa. Inoltre si intende che per la nuova edizione deldidovrebbe restare operativa – stando sempre a quello che scrive Dagospia – la struttura del Palafiori. Struttura che ospiterà addetti ai lavori, discografici, la Sala stampa, il presidio delle radio e i programmi del daytime in collegamento daAlla luce di questa ipotesi avanzata dal sito diretto da Roberto ...

euright9 : RT @L824824179: Gravissimo?????? Le implicazioni a livello italiano e mondiale devono subito essere esaminate e considerate nella loro pericol… - EGrusea : RT @L824824179: Gravissimo?????? Le implicazioni a livello italiano e mondiale devono subito essere esaminate e considerate nella loro pericol… - GianMarcoMelosu : De Luca si è vaccinato. A quale categoria appartiene per averne diritto? Qualcuno parla di abuso di potere ma se fo… -

Ultime Notizie dalla rete : gravissimo qualcuno

Caffeina Magazine

Infatti ogni piccolo ha preso suo padre come esempio, poi come amico, come un fratello maggiore e poi come qualcuno da accudire fino alla fine. E’ un rapporto bellissimo quello che c’è tra una padre e ...27 Dicembre 2020 Dave Meltzer ha parlato di Lee, rivelando quale Superstar fosse a conoscenza delle sue cattive condizioni di salute ...