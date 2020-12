Conte, Renzi e gli altri fra azzardi e arretramenti. La bussola di Ocone (Di lunedì 28 dicembre 2020) La politica italiana è in movimento. A destra e a sinistra e anche al centro. Nella maggioranza e dalle parti dell’opposizione. Alla ricerca di nuovi equilibri, visto che quelli attuali sono precari, e comunque non soddisfano gli attori in campo. I mesi che ci aspettano sono quelli ove si dovrà affrontare la pandemia, i suoi (si spera ultimi) rigurgiti, e Contemporaneamente si dovrà giocare bene la partita della “ripartenza”. Ma la politica, che è essenziale in questa fase, gioca pure una partita tutta sua. E per operare ha stretti margini, da qui all’estate, prima che il “semestre bianco” non immobilizzi definitivamente la situazione. Matteo Renzi, che fra gli insoddisfatti è il più insoddisfatto, anche in prospettiva visto che il suo partito non cresce nei sondaggi, ha giocato la sua partita d’azzardo. Nella speranza che da qui agli inizi di gennaio, ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) La politica italiana è in movimento. A destra e a sinistra e anche al centro. Nella maggioranza e dalle parti dell’opposizione. Alla ricerca di nuovi equilibri, visto che quelli attuali sono precari, e comunque non soddisfano gli attori in campo. I mesi che ci aspettano sono quelli ove si dovrà affrontare la pandemia, i suoi (si spera ultimi) rigurgiti, emporaneamente si dovrà giocare bene la partita della “ripartenza”. Ma la politica, che è essenziale in questa fase, gioca pure una partita tutta sua. E per operare ha stretti margini, da qui all’estate, prima che il “semestre bianco” non immobilizzi definitivamente la situazione. Matteo, che fra gli insoddisfatti è il più insoddisfatto, anche in prospettiva visto che il suo partito non cresce nei sondaggi, ha giocato la sua partita d’azzardo. Nella speranza che da qui agli inizi di gennaio, ...

