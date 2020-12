VIDEO V-Day | arrivate le prime dosi al Moscati di Avellino

Leggi su anteprima24

– Sono giunte queste mattina al "" dilecentodi vaccino anti-Covid. All'Aziendasono tre gli ambulatori allestiti per la somministrazione dei vaccini sono stati allestiti al primo piano della Città Ospedaliera, settore B (spazi ex baby-stop, subito dopo l'aula magna). I primi vaccinati presso la struttura di Contrada Amoretta saranno Mariangela Raimondo, 40enne dirigente medico dell'Unità Operativa di Medicina Interna specializzato in Reumatologia e assegnato al Covid Hospital, e Modestino Matarazzo, 45enne infermiere dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e referente infermieristico della terapia intensiva Covid.