Stasera in onda il documentario “Pompei ultima scoperta” (Di domenica 27 dicembre 2020) Alla luce della recentissima scoperta del Thermopolium, Rai documentari presenta un meraviglioso documentario dal titolo Pompei ultima scoperta. Per tenerci compagnia durante queste festività, complice anche la zona rossa, Rai2 manderà in onda in prima serata un documentario per rivivere le ultime ore di Pompei. Infatti, la ricostruzione è stata fatta in maniera dettagliata, grazie a una fiction, gli ultimi momenti di vita degli abitanti di Pompei. Ovviamente, si parla dell’eruzione del 79 d.C. Appuntamento quindi alle 21:00 per vivere, attraverso le immagini, tutte le recenti scoperte archeologiche. Clamorosa infatti è stata la recente rivelazione del Thermopolium, ovvero una bottega alimentare. Antenato del moderno street-food, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Alla luce della recentissimadel Thermopolium, Rai documentari presenta un meravigliosodal titolo. Per tenerci compagnia durante queste festività, complice anche la zona rossa, Rai2 manderà inin prima serata unper rivivere le ultime ore di. Infatti, la ricostruzione è stata fatta in maniera dettagliata, grazie a una fiction, gli ultimi momenti di vita degli abitanti di. Ovviamente, si parla dell’eruzione del 79 d.C. Appuntamento quindi alle 21:00 per vivere, attraverso le immagini, tutte le recenti scoperte archeologiche. Clamorosa infatti è stata la recente rivelazione del Thermopolium, ovvero una bottega alimentare. Antenato del moderno street-food, ...

LucaBizzarri : Se vi capita, guardate il documentario andato in onda stasera su #SkyArte sulla Madonna Sistina di Raffaello. Un ra… - CorriereCitta : Cenerentola, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, tutto sul film in onda domenica 27 dicembre #cenerentola - JulioCesare12 : Stasera speciale sull'anno sportivo sia su Rai2 che su Italia1, in seconda serata. Sarebbe bello se ne mandassero i… - NozzaFabrizio : RT @LucaBizzarri: Se vi capita, guardate il documentario andato in onda stasera su #SkyArte sulla Madonna Sistina di Raffaello. Un racconto… - Notiziedi_it : Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 27 dicembre 2020 -