Lollobrigida (FDI): “Grazie a Fratelli d’Italia anche gli autonomi e i professionisti avranno misure di sostegno al reddito” (Di domenica 27 dicembre 2020) POLITICA ROMA – “Grazie a Fratelli d’Italia anche gli autonomi e i professionisti, iscritti alla gestione speciale Ago, avranno misure di sostegno al reddito. Con l’ordine del giorno a mia firma e approvato dalla Camera a larghissima maggioranza, abbiamo impegnato l’esecutivo ad estendere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a tutte quelle categorie di lavoratori che non sono garantiti”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Dopo l’approvazione di un nostro emendamento che stanzia un miliardo per esonerare dal pagamento dei contributi i titolari di partite Iva, che hanno avuto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020) POLITICA ROMA – “glie i, iscritti alla gestione speciale Ago,dial. Con l’ordine del giorno a mia firma e approvato dalla Camera a larghissima maggioranza, abbiamo impegnato l’esecutivo ad estendere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a tutte quelle categorie di lavoratori che non sono garantiti”. Lo dichiara in una nota il capogruppo dialla Camera, Francesco. “Dopo l’approvazione di un nostro emendamento che stanzia un miliardo per esonerare dal pagamento dei contributi i titolari di partite Iva, che hanno avuto ...

Manovra, ok della Camera alla fiducia con 314 sì

Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sulla Manovra. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. La fiducia in realtà sar ...

