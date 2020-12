Brodie Lee, star del wrestling, morto a soli 41 anni: la sua malattia (Di domenica 27 dicembre 2020) La star della WWE Brodie Lee morto all’età di 41 anni in seguito a una battaglia con problemi polmonari, lutto nel wrestling. (screenshot video)Brodie Lee, vero nome Jonathan Huber, è purtroppo morto all’età di 41 anni. La conferma terribile ha sconvolto il mondo del wrestling. La moglie dell’ex star della WWE, Amanda Huber, ha annunciato la devastante notizia in un post su Instagram che rende omaggio al suo defunto marito. La donna, anche lei una wrestler che si chiama Synndy Synn, ha rivelato che Brodie è morta dopo una battaglia con problemi polmonari non correlati al Coronavirus. Leggi anche –> Lutto per Sylvester Stallone: è morta sua madre Jackie La notizia della drammatica ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ladella WWELeeall’età di 41in seguito a una battaglia con problemi polmonari, lutto nel. (screenshot video)Lee, vero nome Jonathan Huber, è purtroppoall’età di 41. La conferma terribile ha sconvolto il mondo del. La moglie dell’exdella WWE, Amanda Huber, ha annunciato la devastante notizia in un post su Instagram che rende omaggio al suo defunto marito. La donna, anche lei una wrestler che si chiama Synndy Synn, ha rivelato cheè morta dopo una battaglia con problemi polmonari non correlati al Coronavirus. Leggi anche –> Lutto per Sylvester Stallone: è morta sua madre Jackie La notizia della drammatica ...

