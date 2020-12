Santo Stefano in zona rossa, che cosa ti è "permesso" fare: le trappole tese per multarti fino a 1.000 euro (Di sabato 26 dicembre 2020) Oggi è Santo Stefano, 26 dicembre. E gli italiani hanno bisogno di aiuto per orientarsi nella selva di divieti imposti dal governo. Oggi, come il Natale e domani, 27 dicembre, tutta Italia è zona rossa. Insomma, gli spostamenti sono vietati se non per "comprovate esigenze", motivi di lavoro, salute e urgenza: ma anche oggi c'è la possibilità di fare visita a parenti e amici, massimo in due e con minori di 14 anni che non sono conteggiati. Questo risulta dai chiarimenti pubblicati dal governo per rispondere a tutto ciò che rimane ancora poco chiaro nell'interpretazione del nuovo decreto. Dunque, ecco in rapida rassegna che cosa si può fare oggi. - Coprifuoco: dalle 22 alle 5 - Sport e attività fisica: possibile uscire di casa per fare una passeggiata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Oggi è, 26 dicembre. E gli italiani hanno bisogno di aiuto per orientarsi nella selva di divieti imposti dal governo. Oggi, come il Natale e domani, 27 dicembre, tutta Italia è. Insomma, gli spostamenti sono vietati se non per "comprovate esigenze", motivi di lavoro, salute e urgenza: ma anche oggi c'è la possibilità divisita a parenti e amici, massimo in due e con minori di 14 anni che non sono conteggiati. Questo risulta dai chiarimenti pubblicati dal governo per rispondere a tutto ciò che rimane ancora poco chiaro nell'interpretazione del nuovo decreto. Dunque, ecco in rapida rassegna chesi puòoggi. - Coprifuoco: dalle 22 alle 5 - Sport e attività fisica: possibile uscire di casa peruna passeggiata ...

