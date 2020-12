Premier League, oggi si conclude la 15ª giornata. Il programma (Di domenica 27 dicembre 2020) oggi si conclude il quindicesimo turno di Premier League, dopo il pari tra Leicester e Manchester United e le vittorie di Arsenal e Manchester City, saranno Liverpool e Tottenham le big ad andare alla ricerca dei tre punti, rispettivamente contro WBA e Wolves. Ecco tutte le gare in programma: SABATO 26 DICEMBRE Leicester-Manchester United 2-2 Aston Villa-Crystal Palace 3-0 Fulham-Southampton 0-0 Arsenal-Chelsea 3-1 Manchester City-Newcastle 2-0 Sheffield United-Everton 0-1 DOMENICA 27 DICEMBRE Leeds United-Burnley ore 13.00 West Ham-Brighton ore 15.15 Liverpool-West Bromwich Albion ore 17.30 Wolverhampton-Tottenham ore 20.15 Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020)siil quindicesimo turno di, dopo il pari tra Leicester e Manchester United e le vittorie di Arsenal e Manchester City, saranno Liverpool e Tottenham le big ad andare alla ricerca dei tre punti, rispettivamente contro WBA e Wolves. Ecco tutte le gare in: SABATO 26 DICEMBRE Leicester-Manchester United 2-2 Aston Villa-Crystal Palace 3-0 Fulham-Southampton 0-0 Arsenal-Chelsea 3-1 Manchester City-Newcastle 2-0 Sheffield United-Everton 0-1 DOMENICA 27 DICEMBRE Leeds United-Burnley ore 13.00 West Ham-Brighton ore 15.15 Liverpool-West Bromwich Albion ore 17.30 Wolverhampton-Tottenham ore 20.15 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

