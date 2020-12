L’autorizzazione mancante | il laboratorio e i pipistrelli | il mistero sulle origini del Covid

Leggi su it.insideover

(Di sabato 26 dicembre 2020) Una missione, quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Wuhan, per studiare ledella Sars-CoV-2, tanto attesa quanto “spuntata” a causa del fiato sul collo delle autorità di Pechino.a poter visitare i corridoi del famigerato Wuhan Institute of Virology (WIV) mai richiesta dall’Oms al governo cinese (il quale tuttavia, con ogni probabilità, non InsideOver.