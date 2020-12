Questo fotografo riesce a catturare gli uccelli nel momento in cui si immergono e il risultato è meraviglioso

Leggi su virali.video

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Glisono sempre perfetti, nella loro speciale e irrazionale bellezza. Uno spettacolo della natura che in pochi riusciamo acon le nostre macchine fotografiche. Ma ilChen Chengguang è riuscito a scattare una serie di foto di ogni tipo di diversiselvatici che ha poi deciso di condividere tramite i social, il suo account instagram, nello specifico. Una tecnica che è riuscita a stupire tutti e che prende il nome di crono fotografia. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da ??? (@joinus12345) Essa consiste nel riprendere il movimento di diversi, fotogramma per fotogramma.modo di fare foto è stato molto in voga nel 19esimo secolo, e per certi aspetti ha ispirato e ...