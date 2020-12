Termoprotettore capelli | l’alleato fondamentale per proteggere i capelli da piastra | ferro e phon

Leggi su amica

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Perché la chioma, durante l’asciugatura e lo styling ha bisogno di qualche attenzione in più. Proprio per questo, unè un alleatoper la messa in piega. Questo spray protettivo, infatti, è tutto ciò che si frappone tra la chioma e i danni provocati dal calore. I cui effetti sono disastrosi per la fibra capillare. Un protettore termico per, però, non ha solo il compito dila chioma durante l’utilizzo di tools ad alta temperatura, ma sa anche facilitare lo styling. Gli spray termoprotettori di ultima generazione, infatti, nutrono il capello prevenendo doppie punte ed effetto crespo. Le formulazioni più nutrienti e idratanti, invece, forniscono un’ottima protezione dei ...