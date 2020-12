Lutto nel mondo della musica: addio a Chad Stuart del duo Chad & Jeremy (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il cantante inglese Chad Stuart è morto a 79 anni a causa di una polmonite non legata al Covid. Conquistò il successo verso gli anni Settanta con la band folk-pop Chad & Jeremy. (Facebook)Chad Stuart, la metà del duo Chad & Jeremy, è morto domenica 20 dicembre. Lo ha reso noto su Facebook la sua famiglia, precisando che è deceduto per una polmonite non legata al Covid. Il cantante inglese si trovava ricoverato in ospedale a causa di una caduta accidentale. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Chad Stuart, un padre, un marito, un fratello, un nonno, un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il cantante ingleseè morto a 79 anni a causa di una polmonite non legata al Covid. Conquistò il successo verso gli anni Settanta con la band folk-pop. (Facebook), la metà del duo, è morto domenica 20 dicembre. Lo ha reso noto su Facebook la sua famiglia, precisando che è deceduto per una polmonite non legata al Covid. Il cantante inglese si trovava ricoverato in ospedale a causa di una caduta accidentale. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di, un padre, un marito, un fratello, un nonno, un ...

