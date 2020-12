Variety | 10 italiani tra i più influenti nel mondo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tra questi Andrea Scrosati, coo di Fremantle da 4 anni in classifica ma anche Marco Bassetti di Banijay, Pier Silvio Berlusconi e Alberto Barbera

Variety come ogni anno ha diffuso la sua classifica delle 500 persone che hanno segnato l’anno cinematografico, per l’Italia ci sono, fra gli altri, Andrea Scrosati, italiano a capo del colosso Freema ...Durante una recente intervista con Variety, però, Gal Gadot ... Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il prossimo 28 gennaio, sempre che ai cinema venga permessa ...