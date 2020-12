Morte Maradona, risultati autopsia: trovate tracce di psicofarmaci (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I risultati dell’autopsia sul corpo di Diego Armando Maradona cominciano a consentire di fare un po’ di chiarezza sulla cause del decesso del campione che ha portato lo scudetto a Napoli e che ha gettato nello sconforto il mondo intero proprio a causa della sua prematura scomparsa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Le ultime analisi realizzate dagli esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e sulle urine dell’ex calciatore morto il 25 novembre scorso hanno escluso la presenza di alcol o stupefacenti ma hanno evidenziato invece importanti tracce di psicofarmaci. A darne notizia è l’agenzia di stampa Telam: i dubbi circa un possibile utilizzo di stupefacenti e alcol da parte di Diego Armando Maradona sono stati dunque spazzati via dai risultati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Idell’sul corpo di Diego Armandocominciano a consentire di fare un po’ di chiarezza sulla cause del decesso del campione che ha portato lo scudetto a Napoli e che ha gettato nello sconforto il mondo intero proprio a causa della sua prematura scomparsa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Le ultime analisi realizzate dagli esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e sulle urine dell’ex calciatore morto il 25 novembre scorso hanno escluso la presenza di alcol o stupefacenti ma hanno evidenziato invece importantidi. A darne notizia è l’agenzia di stampa Telam: i dubbi circa un possibile utilizzo di stupefacenti e alcol da parte di Diego Armandosono stati dunque spazzati via dai...

