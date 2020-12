Mariah Carey e la sua All I Want for Christmas Is You (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non c’è Natale senza la voce di .Pubblicato il 1° novembre 1994, il brano fa parte dell’album Merry Christmas ed uscì come primo singolo estratto.Canzone avvolgente, grazie alla splendida voce della cantante e al ritmo natalizio, All I Want for Christmas è uno dei brani più venduti di sempre. Fino al 2013 ha guadagnato oltre 50 milioni di royalties, oltre a svariati dischi d’oro, di platino e di diamante nel mondo. Scritta insieme a Walter Afanasieff mentre registrava l’intero album, il brano subisce un insieme di influenze pop, R&B e dance pop. Non mancano sintetizzatori, rintocchi di campane, il basso e il campanaccio nel suo arrangiamento, che rendono All I Want for Christmas Is You un brano perfetto per il periodo natalizio.“I just Want you for my own / More than you could ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non c’è Natale senza la voce di .Pubblicato il 1° novembre 1994, il brano fa parte dell’album Merryed uscì come primo singolo estratto.Canzone avvolgente, grazie alla splendida voce della cantante e al ritmo natalizio, All Iforè uno dei brani più venduti di sempre. Fino al 2013 ha guadagnato oltre 50 milioni di royalties, oltre a svariati dischi d’oro, di platino e di diamante nel mondo. Scritta insieme a Walter Afanasieff mentre registrava l’intero album, il brano subisce un insieme di influenze pop, R&B e dance pop. Non mancano sintetizzatori, rintocchi di campane, il basso e il campanaccio nel suo arrangiamento, che rendono All IforIs You un brano perfetto per il periodo natalizio.“I justyou for my own / More than you could ...

Non c’è Natale senza la voce di Mariah Carey e la sua All I Want for Christmas Is You. Pubblicato il 1° novembre 1994, il brano fa parte dell’album Merry Christmas ed uscì come primo singolo estratto.

