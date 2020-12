Uomini e Donne, anticipazioni 22 dicembre: delusione per una corteggiatrice e la tronista (Di martedì 22 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni 22 dicembre: la puntata conclusiva prima della pausa natalizia sarà veramente emozionante. Vediamo perché. Davide crea problemi ad una corteggiatrice Davide Donadei ha avuto un’esterna con Beatrice Buonocore. E’ stata un’esperienza fantastica: i due ragazzi hanno cenato in un ristorante elegante con abiti meravigliosi! Il tronista ha fatto capire ancora più chiaramente alla corteggiatrice che è la sua preferita, arrivando addirittura ad affermare che per lui è come se fossero già una coppia! Ovviamente, vedere questa esterna, non farà piacere a Chiara Rabbi, l’altra spasimante di Davide. Quest’ultimo cercherà di ribadire alla giovane di essere ancora interessato anche a lei, ma riuscirà a convincerla? Forse, visto che Chiara deciderà di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 dicembre 2020)22: la puntata conclusiva prima della pausa natalizia sarà veramente emozionante. Vediamo perché. Davide crea problemi ad unaDavide Donadei ha avuto un’esterna con Beatrice Buonocore. E’ stata un’esperienza fantastica: i due ragazzi hanno cenato in un ristorante elegante con abiti meravigliosi! Ilha fatto capire ancora più chiaramente allache è la sua preferita, arrivando addirittura ad affermare che per lui è come se fossero già una coppia! Ovviamente, vedere questa esterna, non farà piacere a Chiara Rabbi, l’altra spasimante di Davide. Quest’ultimo cercherà di ribadire alla giovane di essere ancora interessato anche a lei, ma riuscirà a convincerla? Forse, visto che Chiara deciderà di ...

