L’annus horribilis della regina Elisabetta II

Il 24 novembre 1992 la regina Elisabetta, tenendo un discorso in onore del suo quarantesimo anniversario al trono d'Inghilterra, descrisse quello che stava per concludersi come un «annus horribilis». Quell'anno la Corona era stata travolta da una valanga horribilis iniziata il 19 marzo con l'annuncio della separazione del principe Andrea da Sarah Ferguson, proseguita il 23 aprile con il divorzio della principessa Anna da Mark Phillips, e culminata a giugno con le anticipazioni del libro Diana. La sua vera storia di Andrew Morton, un dettagliato catalogo di recriminazioni matrimoniali nel quale la principessa del Galles definiva se stessa «un agnello sacrificale portato al macello il giorno del suo matrimonio».

