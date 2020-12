Alberto Genovese, “la giovane ex fidanzata lo aiutava negli stupri” (Di martedì 22 dicembre 2020) La Procura di Milano continua ad indagare sugli stupri attribuiti ad Alberto Genovese. Che avrebbe ricevuto manforte dalla sua ex e non solo. Anche la ex fidanzata di Alberto Genovese risulta indagata al pari dell’imprenditore ed esperto informatico, accusato di stupro e di possesso di sostanze stupefacenti ed in carcere da inizio novembre. Lei ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) La Procura di Milano continua ad indagare sugliattribuiti ad. Che avrebbe ricevuto manforte dalla sua ex e non solo. Anche la exdirisulta indagata al pari dell’imprenditore ed esperto informatico, accusato di stupro e di possesso di sostanze stupefacenti ed in carcere da inizio novembre. Lei ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Notiziedi_it : Alberto Genovese, l’amico Daniele Leali: «Le feste, la droga e la paura che gli stessero accanto per soldi» - zazoomblog : Alberto Genovese lex fidanzata indagata per concorso in violenza sessuale. La vittima: Mi invitarono ad andare in c… - LadyCaveDiver : La De Grenet primo difensore di Alberto Genovese #GFvip - qn_giorno : Caso Genovese, ex fidanzata interrogata dai pm a #Milano - actarus1070 : RT @ilmessaggeroit: Alberto Genovese, ex fidanzata indagata per concorso in violenza sessuale a Ibiza. La vittima: «Mi invitarono ad andare… -