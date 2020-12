Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 12:10 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la variante con i primi casi in Italia per gli europei stop ai voli con la Gran Bretagna il Ministro della Sanità britannico dice fuori controllo no ariante di coronavirus positivo una copia di italiano in isolamento a Roma sospesi voli con il Regno Unito Unione d’emergenza Bruxelles i vaccini resterebbero efficace anche contro la variante del virus sono state introdotte ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore il decreto legge del 2 dicembre stop agli spostamenti tra regioni e partire dal 21 dicembre da oggi e con il dpcm del 3 dicembre validi entrambi fino al 15 di gennaio l’agenzia Europea per i medicinali si riunisce oggi ad Amsterdam nel pomeriggio per valutare la produzione del vaccino contro il coronavirus messa a punto da bionde ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la variante con i primi casi in Italia per gli europei stop ai voli con la Gran Bretagna il Ministro della Sanità britannico dice fuori controllo no ariante di coronavirus positivo una copia di italiano in isolamento asospesi voli con il Regno Unito Unione d’emergenza Bruxelles i vaccini resterebbero efficace anche contro la variante del virus sono state introdotte ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore il decreto legge del 2 dicembre stop agli spostamenti tra regioni e partire dal 21 dicembre da oggi e con il dpcm del 3 dicembre validi entrambi fino al 15 di gennaio l’agenzia Europea per i medicinali si riunisce oggi ad Amsterdam nel pomeriggio per valutare la produzione del vaccino contro il coronavirus messa a punto da bionde ...

