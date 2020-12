Superbonus | Bonafede | ' proroga al 2023 per noi irrinunciabile'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo parlato di molti temi che sono sul tavolo, come la svolta green, la digitalizzazione e l'inclusione sociale che sono da sempre nel DNA del Movimento. Oggi abbiamo puntato anche su singoli argomenti, come la scuola e il, la cuifino alper noi è". Così il ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle al governo, Alfonso, al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola sul Recovery Plan.

Il rallentamento dei lavori ieri in commissione Bilancio è stato causato dalle proteste dell'opposizione in quanto il governo (in particolare il ministro della Giustizia Bonafede ... la proroga del ...Giuseppe Conte ha iniziato la verifica di maggioranza. Dopo il ricatto in Senato di Matteo Renzi perché sul Recovery fund si ridiscutesse tutto da capo e soprattutto dopo giorni di tensioni con gli al ...