Nel 2021 arriva la moneta da 2 euro con l'effigie di medici e infermieri: "Grazie" (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’effigie di un uomo e una donna in camice bianco, accompagnata dalla scritta “Grazie” racchiusa tra la croce, simbolo di soccorso, e un cuore: si tratta dalla moneta commemorativa da 2 euro che, nel corso del 2021, sarà coniata per celebrare l’impegno profuso dal personale sanitario nella lotta al Covid-19. Ad ufficializzare la notizia è stata la Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 dicembre. Il conio della moneta commemorativa è previsto in attuazione di un regolamento Ue e avrà un valore nominale di euro 6.000.000,00, corrispondente a 3 milioni di pezzi. Entrambi con mascherina, lui con una cartella sanitaria e lei con lo stetoscopio: così appaiono le figure simbolo della moneta, scelte per ringraziare medici e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’di un uomo e una donna in camice bianco, accompagnata dalla scritta “” racchiusa tra la croce, simbolo di soccorso, e un cuore: si tratta dallacommemorativa da 2che, nel corso del, sarà coniata per celebrare l’impegno profuso dal personale sanitario nella lotta al Covid-19. Ad ufficializzare la notizia è stata la Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 dicembre. Il conio dellacommemorativa è previsto in attuazione di un regolamento Ue e avrà un valore nominale di6.000.000,00, corrispondente a 3 milioni di pezzi. Entrambi con mascherina, lui con una cartella sanitaria e lei con lo stetoscopio: così appaiono le figure simbolo della, scelte per ringraziaree ...

