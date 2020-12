Il figlio di Zenga: “Al GFVip mi hanno preso perché sono figlio di. Ma voglio…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il figlio di Walter Zenga, Andrea, è entrato venerdì nella casa del Grande Fratello Vip ma ha già conquistato più di un cuore. Quello dei fans del programma per esempio, che sui social lo riempiono di complimenti. Pure Dayane Mello, ex di Balotelli e inquilina della casa, lo ha notato: "Il più bello è Andrea, ha un fisico pazzesco, alto, muscoloso, è perfetto", si è lasciata scappare. Lui intanto cerca di farsi conoscere dagli altri inquilini sperando che l'essere figlio dell'ex portiere non lo penalizzi troppo perché vuole dimostrare chi è davvero.«Di questa cosa non parlavo neanche da piccolo. perché mi sembra di lucrare su una cosa che non è un mio merito. Ma crescendo ho capito che non è neanche un mio demerito. Che cosa posso fare io se ho questo cognome e mi ... Leggi su golssip (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildi Walter, Andrea, è entrato venerdì nella casa del Grande Fratello Vip ma ha già conquistato più di un cuore. Quello dei fans del programma per esempio, che sui social lo riempiono di complimenti. Pure Dayane Mello, ex di Balotelli e inquilina della casa, lo ha notato: "Il più bello è Andrea, ha un fisico pazzesco, alto, muscoloso, è perfetto", si è lasciata scappare. Lui intanto cerca di farsi conoscere dagli altri inquilini sperando che l'esseredell'ex portiere non lo penalizzi troppovuole dimostrare chi è davvero.«Di questa cosa non parlavo neanche da piccolo.mi sembra di lucrare su una cosa che non è un mio merito. Ma crescendo ho capito che non è neanche un mio demerito. Che cosa posso fare io se ho questo cognome e mi ...

