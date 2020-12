Covid inglese, lo sport si prepara ad un Natale di partite rinviate (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il governo inglese ha avvertito la Premier League e tutti altri sport d’élite che il nuovo ceppo di coronavirus potrebbe innescare un’ondata di partite e tornei cancellati durante il Natale e all’inizio del nuovo anno. Il Telegraph scrive che ci si aspetta un aumento dei casi di Covid-19 nella nuova variante, quella più contagiosa del “70%”, che sabato ha portato Londra e il sud-est dell’Inghilterra a precipitare in un nuovo livello di restrizioni, il lockdown totale. Questo mese c’era già stata una crescente ondata di test positivi nel calcio e nel rugby, che ha portato a rinviare o annullare diverse partite, inclusa la partita di Premier del Newcastle United contro l’Aston Villa. Il dottor John Ashton, ex direttore della sanità pubblica per il Nord Ovest, ha dichiarato al Telegraph ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il governoha avvertito la Premier League e tutti altrid’élite che il nuovo ceppo di coronavirus potrebbe innescare un’ondata die tornei cancellati durante ile all’inizio del nuovo anno. Il Telegraph scrive che ci si aspetta un aumento dei casi di-19 nella nuova variante, quella più contagiosa del “70%”, che sabato ha portato Londra e il sud-est dell’Inghilterra a precipitare in un nuovo livello di restrizioni, il lockdown totale. Questo mese c’era già stata una crescente ondata di test positivi nel calcio e nel rugby, che ha portato a rinviare o annullare diverse, inclusa la partita di Premier del Newcastle United contro l’Aston Villa. Il dottor John Ashton, ex direttore della sanità pubblica per il Nord Ovest, ha dichiarato al Telegraph ...

