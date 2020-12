Calciatori che hanno giocato di più nel 2020: Messi sul podio ma c’è un ‘italiano’ della Serie A nella Top 10 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il CIES Football Observatory ( Football Observatory of the International Center for Sport Studies) ha pubblicato oggi un elenco dei giocatori che sono stati più in campo nel 2020 in tutto il mondo. Il difensore del Manchester United Harry Maguire guida la classifica con 4.745 minuti, poco dietro Ruben Dies del Manchester City che precede Lionel Messi con 4293 minuti. Primo degli 'italiani' di Serie A è Romelu Lukaku sesto nel 2020 per numero di minuti giocati. L'interista è arrivato a quota 4144. caption id="attachment 1069025" align="alignnone" width="1936" foto globoesporte.globo.com/captioncaption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="1024" Lukaku (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il CIES Football Observatory ( Football Observatory of the International Center for Sport Studies) ha pubblicato oggi un elenco deiri che sono stati più in campo nelin tutto il mondo. Il difensore del Manchester United Harry Maguire guida la classifica con 4.745 minuti, poco dietro Ruben Dies del Manchester City che precede Lionelcon 4293 minuti. Primo degli 'italiani' diA è Romelu Lukaku sesto nelper numero di minuti giocati. L'interista è arrivato a quota 4144. caption id="attachment 1069025" align="alignnone" width="1936" foto globoesporte.globo.com/captioncaption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="1024" Lukaku (getty images)/caption ITA Sport Press.

