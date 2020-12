Il tamburo dell’avanguardia | ecco i “Poemi di sangue e fede” di Steve Drakos

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic – L’uscita in Italia del volume XXVIIIdidiJ.(Italia Storica; pp. 242, € 16) è stata salutata con il divieto alla vendita del cd Avanguardia dei suoi Front of Hell dalla piattaforma Discogs – e di per sé sarebbe già una piccola notizia. Chi conosce almeno superficialmente il percorso artistico dinon rimarrà stupito dell’accaduto: siamo di fronte a un musicista, fotografo, regista e produttore che si è sempre collocato al di fuori dei canali mainstream e contro tutte le mode estetiche e culturali del momento. Dal punk/oi!, passando per gli Skrewdriver, per finire all’industrial duro e puro. Quello dell’autore è un mondo poco conosciuto, forse, ma dove ancora scorrono potenti l’adrenalina, il ...