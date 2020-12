Gasperini | “Ilicic? Possiamo dire di averlo recuperato Muriel fa cose incredibili in allenamento”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Gian Pieroha parlato a Sky Sport dopo la grande rimonta dei suoi contro la Roma, ecco le sue parole: Cos’è successo all’intervallo?“Nel primo tempo abbiamo preso gol dopo cinque minuti e loro hanno avuto un’altra palla sulla quale Spinazzola ha colpito il palo. Ma la partita l’abbiamo tenuta noi, siamo stati poco pericolosi, e la Roma era difficile da superare perché erano molto raccolti. Noi i presupposti li abbiamo messi già nel primo tempo, perché la squadra giocava”.?“Ha fatto qualcosa di importante negli allenamenti, ha fatto due allenamenti strepitosi. Mi ha dato la sensazione di esserci, ma con continuità. Prima era discontinuo,di. Ha fatto gol a Liverpool, ma non era così. Io sono contento per lui, per tanti motivi. È un ...