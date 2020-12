Addio a Nedo Fiano | che ai giovani raccontava la Shoah e diceva | “Vorrei arricchire il vostro cuore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Io non sono venuto qui perla vostra cultura ma se possibile il. Non si possono uccidere milioni di persone se c’è la solidarietà”. Era solito dire così, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz, ai ragazzi delle scuole che incontrava per portare la sua testimonianza di deportato. Della sua vita nel campo di concentramento dove arrivò dopo essere passato da Fossoli insieme con altri undici membri della sua famiglia, ne ha fatto qualcosa in più di un ricordo. Quella tragica esperienza cambiò la sua esistenza: “Ciò che ha connotato tutta la mia vita è stata la mia deportazione nei campi di sterminio nazisti. Con me ad Auschwitz finì tutta la mia famiglia, vennero sterminati tutti. A diciotto anni sono rimasto orfano e quest’esperienza così devastante ha fatto di me un ...