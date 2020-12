Future USA cauti in attesa di Wall Street (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA proseguono gli scambi all’insegna della cautela, all’indomani di nuovi record, con il mercato che guarderà all’approvazione di un piano di aiuti all’economia americana. Povera l’agenda macroeconomica, sono stati da poco pubblicati i dati sul deficit commerciale, cresciuto ma meno delle attese degli analisti. Dopo la partenza di Wall Street, prevista prudente, è atteso un aggiornamento sul Leading indicator. Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,02% a 30.195 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,10% a 3.716 punti. Stessa impostazione cauta per il Nasdaq a 12.775 (+0,19%). Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA proseguono gli scambi all’insegna della cautela, all’indomani di nuovi record, con il mercato che guarderà all’approvazione di un piano di aiuti all’economia americana. Povera l’agenda macroeconomica, sono stati da poco pubblicati i dati sul deficit commerciale, cresciuto ma meno delle attese degli analisti. Dopo la partenza di, prevista prudente, è atteso un aggiornamento sul Leading indicator. Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,02% a 30.195 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,10% a 3.716 punti. Stessa impostazione cauta per il Nasdaq a 12.775 (+0,19%).

