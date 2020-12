Dopo Control, il nuovo gioco di Remedy ha già una storia e Sam Lake la mostra sui social (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il direttore creativo di Remedy Entertainment Sami Jarvi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Sam Lake, ha pubblicato sul suo account Twitter un teaser per il prossimo gioco dello studio finlandese. Alla fine di novembre 2019, Lake si è rifugiato nella sua "tana dello scrittore" per creare una "nuova storia". Almeno una parte di questo lavoro sembra essere giunta al termine. Nel suo post, Lake ha pubblicato una foto su cui tiene una pila di fogli A4: "Eccola qui - la trama del nuovo grande gioco Remedy. Beh, almeno una delle bozze" ha dichiarato. Di che tipo di progetto stiamo parlando non lo sappiamo, dato che lo sceneggiatore non lo specifica. In precedenza è stato riferito che nel suo prossimo grande gioco, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il direttore creativo diEntertainment Sami Jarvi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Sam, ha pubblicato sul suo account Twitter un teaser per il prossimodello studio finlandese. Alla fine di novembre 2019,si è rifugiato nella sua "tana dello scrittore" per creare una "nuova". Almeno una parte di questo lavoro sembra essere giunta al termine. Nel suo post,ha pubblicato una foto su cui tiene una pila di fogli A4: "Eccola qui - la trama delgrande. Beh, almeno una delle bozze" ha dichiarato. Di che tipo di progetto stiamo parlando non lo sappiamo, dato che lo sceneggiatore non lo specifica. In precedenza è stato riferito che nel suo prossimo grande, ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Dopo #Control #Remedy al lavoro su un nuovo gioco e Sam Lake la mostra sui social. - Eurogamer_it : Dopo #Control #Remedy al lavoro su un nuovo gioco e Sam Lake la mostra sui social. - TradeFacile : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Gli Stati Uniti, domenica, hanno iniziato le prime consegne del vacc… - indisordine_ : Questi 880 km in auto per tornare a casa li divideremo in un “Ante ho capito come collegare il telefono” e un “Dopo… - Sig_Ceretti : Ma perché tutto sto veleno,sta rabbia. Ma rilassatevi. Fate come me. Prima o dopo (volendo anche durante ??) la par… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Control Perdita razzo Vega VV17, furono invertiti i comandi nel 4° stadio askanews Rafforzati i controlli a Trapani in vista di Natale, 9 multati perchè trovati in giro dopo le 22

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno rafforzato i controlli in vista dell'arrivo delle festività natalizie, nell'ambito del rispetto delle normative ...

Beccati in casa con cocaina e 1600 euro in contanti

L'intervento dei militari del nucleo investigativo è avvenuto in via Magrì, nel territorio del Comune di Caltanissetta. Lo stupefacente era suddiviso in dodici involucri occultati all'interno della cu ...

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno rafforzato i controlli in vista dell'arrivo delle festività natalizie, nell'ambito del rispetto delle normative ...L'intervento dei militari del nucleo investigativo è avvenuto in via Magrì, nel territorio del Comune di Caltanissetta. Lo stupefacente era suddiviso in dodici involucri occultati all'interno della cu ...