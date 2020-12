Caos di Natale, nuovo contrordine: in 4 in auto, ma con due minori. Dai nonni solo gli “under 14” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Caos regna ancora sovrano, a sei giorni dalla Vigilia. Nuove misure sono in arrivo per Natale e Capodanno per frenare i contagi da coronavirus e Palazzo Chigi e trapelano indiscrezioni, mentre è in corso la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza per decidere la stretta sulle festività natalizie. Presente al vertice anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. L’idea alla quale sta lavorando il governo per tutto il Paese sembra essere quella di una zona rossa ‘attiva’ alla vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. Natale con zone a macchia di leopardo “Oggi le ipotesi sul tavolo sono: dal 24 al 27 Italia zona rossa, 28–30 Italia zona arancione. Dopodiché 31–3 zona rossa. Questa oggi è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilregna ancora sovrano, a sei giorni dalla Vigilia. Nuove misure sono in arrivo pere Capodanno per frenare i contagi da coronavirus e Palazzo Chigi e trapelano indiscrezioni, mentre è in corso la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza per decidere la stretta sulle festività natalizie. Presente al vertice anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. L’idea alla quale sta lavorando il governo per tutto il Paese sembra essere quella di una zona rossa ‘attiva’ alla vigilia die Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio.con zone a macchia di leopardo “Oggi le ipotesi sul tavolo sono: dal 24 al 27 Italia zona rossa, 28–30 Italia zona arancione. Dopodiché 31–3 zona rossa. Questa oggi è ...

