Una crisi ora è irresponsabile Rimpasto né in cielo né in terra Parla il deputato M5S | Silvestri | “Basta con i protagonismi Due vicepremier? Chiacchiere da Transatlantico”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unadi governo? “Anche solo minacciare unadi Governo, in una pandemia su scala globale, con centinaia di migliaia di morti ogni giorno, sia da irresponsabili”. Non usa giri di parole FrancescoM5S e membro del direttivo della Camera sulle ultime uscite di Renzi e di Italia Viva che, un giorno sì e l’altro pure, minacciano la stabilità dell’Esecutivo. Intanto l’incontro tra Renzi e Conte non c’è stato. Formalmente perché la ministra Bellanova aveva un impegno. Non sarà una ritirata tattica? Dovrebbe chiedere a Renzi. In generale, in questa fase delicata per il nostro Paese, impegnato nella lotta al Coronavirus, mi aspetterei che si evitassero. Agli esponenti di Italia Viva vorrei dire che noi non abbiamo mai avuto paura delle urne, ma loro dovrebbero ...