Crisi commercio: Giani appoggia le richieste delle asssociazioni danneggiate dalla pandemia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha incontrato stamani, assieme all’assessore al commercio Leonardo Marras, le associazioni di categoria di ristoratori ed esercenti e si farà portavoce delle loro esigenze Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente della Toscana Eugenioha incontrato stamani, assieme all’assessore alLeonardo Marras, le associazioni di categoria di ristoratori ed esercenti e si farà portavoceloro esigenze

La provincia di Siena sembra la più colpita dalla crisi rispetto alla Toscana ed all’intero territorio ... Sono i dati elencati nel rapporto Excelsior della Camera di Commercio Arezzo-Siena, che ha ... "Il Comune diserta i bandi per il centro"

Casalecchio non pervenuto. "Gli altri comuni partecipano e vincono bandi da centinaia di migliaia di euro per i loro centri, mentre Casalecchio si lamenta per la mancanza di fondi, non partecipa ai ba ...