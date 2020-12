Avellino-Monopoli: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere su Avellino-Monopoli, recupero dell’11° giornata del campionato di Serie C – girone C, non disputata lo scorso 15 novembre, in programma oggi alle 15:00 al Partenio-Lombardi di Avellino. IL MOMENTO DELL’Avellino Dopo la vittoria col Potenza del 2 dicembre, la squadra di Mister Braglia ha inanellato una striscia di tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al 7° posto in classifica. Tre disfatte maturate contro Catania (1-2), Virtus Francavilla (1-0) e Ternana (1-2) che hanno forse leggermente ridimensionato le ambizioni della squadra biancoverde che è comunque in piena zona playoff a soli 5 punti di distanza dal terzo posto del Teramo. Infatti escludendo la Ternana ormai in fuga e il Bari distante attualmente 9 lunghezze, ai campani non resta che confermarsi tra le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere su, recupero dell’11° giornata del campionato di Serie C – girone C, non disputata lo scorso 15 novembre, in programma oggi alle 15:00 al Partenio-Lombardi di. IL MOMENTO DELL’Dopo la vittoria col Potenza del 2 dicembre, la squadra di Mister Braglia ha inanellato una striscia di tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al 7° posto in classifica. Tre disfatte maturate contro Catania (1-2), Virtus Francavilla (1-0) e Ternana (1-2) che hanno forse leggermente ridimensionato le ambizioni della squadra biancoverde che è comunque in piena zona playoff a soli 5 punti di distanza dal terzo posto del Teramo. Infatti escludendo la Ternana ormai in fuga e il Bari distante attualmente 9 lunghezze, ai campani non resta che confermarsi tra le ...

