Traffico Roma del 15-12-2020 ore 11 | 30

(Di martedì 15 dicembre 2020) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara terminate le difficoltà a causa di incidenti Al momento sono lavori in corso la causa dei principali disagi che provocano code sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est prato dove c’è un restringimento della carreggiata e i lavori che stanno al concessionario ilsulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede e via di Mezzocammino in direzione del raccordo anulare e dell’EUR in via di Boccea abbiamo inveceintenso e rallentato nella zona tra Battistini e Corneille disagi nelle due direzioni sulla via Appia Nuovarallentato tra Colli Albani e Furio Camillo verso San Giovanni ancorasulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa in zona vecchio salario invece procedere con ...