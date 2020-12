Testo di Guccy Bag di Sangiovanni | il trionfo dell’amore in uno scambio di cure

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Da oggi è disponibile il branoBag di, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. La canzone è tra le prime due rilasciate ufficialmente nella nuova edizione di Amici, da oggi sia in radio che in digital download. Oltre aBag di, prodotto da Bias, l’altro singolo disponibile da oggi è Via Padova di Leonardo Lamacchia, prodotto da Michele Canova. La pubblicazione diBag arriva qualche settimana dopo i primi ascolti da parte di Massimiliano Montefusco di RDS e Daniela Cappelletti di Radio Italia che ad Amici hanno avuto la possibilità di ascoltare alcuni dei brani inediti dei ragazzi per esprimersi a favore o contro l’eventuale trasmissione in radio. IldiBag di...