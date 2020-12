Juventus, dubbi a centrocampo per Pirlo in vista dell’Atalanta (Di martedì 15 dicembre 2020) Juventus – Per la Juventus si prospetta decisamente un impegno difficile domani pomeriggio, visto che affronterà l’Atalanta di Gasperini. Certo le acque in casa bergamasca non sembrano essere tranquillissime, con il caso Gomez che tiene banco da giorni, ma l’Atalanta è una squadra che fa davvero paura. Corre tanto, gioca bene e segna gol a raffica. Juventus, dubbi a centrocampo per Pirlo E’ approdata agli ottavi di Champions League non a caso, confermandosi tra le migliori squadre europee. Una partita tutta da seguire insomma. Pirlo ha quasi deciso la formazione titolare, ma rimangono alcuni dubbi da sciogliere soprattutto in mezzo al campo. Chi giocherà in mediana? Kulusevski va verso un’altra esclusione, a sinistra dovrebbe esserci infatti una chance ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 dicembre 2020)– Per lasi prospetta decisamente un impegno difficile domani pomeriggio, visto che affronterà l’Atalanta di Gasperini. Certo le acque in casa bergamasca non sembrano essere tranquillissime, con il caso Gomez che tiene banco da giorni, ma l’Atalanta è una squadra che fa davvero paura. Corre tanto, gioca bene e segna gol a raffica.perE’ approdata agli ottavi di Champions League non a caso, confermandosi tra le migliori squadre europee. Una partita tutta da seguire insomma.ha quasi deciso la formazione titolare, ma rimangono alcunida sciogliere soprattutto in mezzo al campo. Chi giocherà in mediana? Kulusevski va verso un’altra esclusione, a sinistra dovrebbe esserci infatti una chance ...

