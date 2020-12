Chiarimento tra Salvini e Meloni. Berlusconi evoca convergenze (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Il centrodestra ripropone l'immagine di una coalizione unita e solida, al lavoro per avanzare "proposte concrete" nell'ottica di una nuova collaborazione, aperta anche alle forze di maggioranza. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani presentano, insieme con i più 'piccoli' - NcI, Udc e Cambiamo -, le proposte che confluiranno in emendamenti alla legge di bilancio: due miliardi per azzerare i versamenti a carico di partite Iva, autonomi, artigiani e professionisti, fondi e proposte in vista della riapertura delle scuole e tutela delle associazioni di volontariato. L'obiettivo è di presentarsi uniti, come alternativa credibile a una "maggioranza sempre più litigiosa e divisa", spiegano. Dopo i chiarimenti chiesti da Meloni, quindi, Salvini si 'corregge' sulla proposta, fatta nei giorni scorsi, di un ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Il centrodestra ripropone l'immagine di una coalizione unita e solida, al lavoro per avanzare "proposte concrete" nell'ottica di una nuova collaborazione, aperta anche alle forze di maggioranza. Matteo, Giorgiae Antonio Tajani presentano, insieme con i più 'piccoli' - NcI, Udc e Cambiamo -, le proposte che confluiranno in emendamenti alla legge di bilancio: due miliardi per azzerare i versamenti a carico di partite Iva, autonomi, artigiani e professionisti, fondi e proposte in vista della riapertura delle scuole e tutela delle associazioni di volontariato. L'obiettivo è di presentarsi uniti, come alternativa credibile a una "maggioranza sempre più litigiosa e divisa", spiegano. Dopo i chiarimenti chiesti da, quindi,si 'corregge' sulla proposta, fatta nei giorni scorsi, di un ...

