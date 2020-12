Uomini e donne anticipazioni | GEMMA ha fatto l’amore ma non solo lei?

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Clamorosi e inaspettati colpi di scena si sono consumati durante le ultime registrazioni di. Le puntate, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, hanno visto al centro della scena numerosi protagonisti del fortunato dating show, i quali hanno dato occasione di far parlare di sé. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE “ancora ci sarà” (e presto una piccola sorpresa)! In primis assisteremo alla clamorosa confessione diGalgani, che rivelerà al pubblico di avercon Maurizio. L’uomo, più giovane della donna di quasi vent’anni, ha iniziato la frequentazione con la dama piemontese dopo un inizio non facile. In seguito, i due hanno cominciato una peculiare conoscenza che ha subito incalzato la Galgani, incredibilmente presa dal cavaliere. Tutte le nostre news anche su ...