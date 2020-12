Ciclismo, doping: Riccò squalificato a vita dal Tna (Di lunedì 14 dicembre 2020) La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping ha squalificato a vita Riccardo Riccò, com'era già successo a Danilo Di Luca nel procedimento disciplinare. Il 19 aprile del 2012 l'ex ciclista, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) La prima sezione del Tribunale nazionale antihaRiccardo, com'era già successo a Danilo Di Luca nel procedimento disciplinare. Il 19 aprile del 2012 l'ex ciclista, ...

