Anziché litigare tra loro | istigati da un leader frustrato | i 5S dovrebbero liberarsi dalla schiavitù dei guru

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 dicembre 2020) Avevano trovato un’occupazione unica – mediocri come sono – e per di più ben retribuita. Ora la stanno perdendo per non essersi sbarazzati del caporalato di Grillo e Casaleggio che portano il movimento all’estinzione. Piuttosto che mettersi da parte o predicare saggezza, aizzano gli animi e li fannosu tutto, pure sul MES. Ex disoccupati, ora parlamentari, non si rendono conto – sono un muro di gomma – che quei due gli stanno vanificando l’unico lavoro che gli è consentito, essendo in gran parte senza alcuna competenza. Solo qualcuno tornerà al piccolo impiego che aveva. Gli italiani sono mortificati se non censiti come zona gialla. Il governo, per non sentire lamenti, li promuove tutti I governatori, chepreoccuparsi della salute dei cittadini, si offendono se la regione viene classificata a rischio. Come se fosse una colpa o un ...