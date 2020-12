LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: tutti in pista a Yas Marina per l’ultima FP3 dell’anno! (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Tracciato ancora vuoto: le squadre effettueranno due run con basso carico di carburante per simulare la qualifica, mentre nel finale ci sarà spazio anche per qualche giro di simulazione passo gara. 11.03 Primi minuti di attesa a Yas Marina: i team vogliono aspettare un miglioramento della pista prima di cominciare il programma di lavoro odierno. 11.00 SEMAFORO VERDE!!! Al via l’ultima FP3 stagionale del Mondiale di Formula 1 2020. 10.58 Tra poco si comincia con la terza e ultima sessione di prove libere. Saranno 60 minuti cruciali per preparare nel migliore dei modi la qualifica. 10.56 Condizioni ottimali a Yas Marina per questa FP3, ma in qualifica le temperature si abbasseranno e anche i tempi miglioreranno progressivamente: Hello ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Tracciato ancora vuoto: le squadre effettueranno due run con basso carico di carburante per simulare la qualifica, mentre nel finale ci sarà spazio anche per qualche giro di simulazione passo gara. 11.03 Primi minuti di attesa a Yas: i team vogliono aspettare un miglioramento dellaprima di cominciare il programma di lavoro odierno. 11.00 SEMAFORO VERDE!!! Al viaFP3 stagionale del Mondiale di Formula 1 2020. 10.58 Tra poco si comincia con la terza e ultima sessione di prove libere. Saranno 60 minuti cruciali per preparare nel migliore dei modi la qualifica. 10.56 Condizioni ottimali a Yasper questa FP3, ma in qualifica le temperature si abbasseranno e anche i tempi miglioreranno progressivamente: Hello ...

infoitsport : LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Leclerc cerca l’impresa. Ma sarà penalizzato… - motorboxcom : Dai che siamo in #DIRETTA per l'ultima sessione di prove libere del weekend #F1 #AbuDhabiGP. #PL3 #FP3 #LIVE adesso… - Salvuss : Dai che siamo in #DIRETTA per l'ultima sessione di prove libere del weekend #F1 #AbuDhabiGP. #PL3 #FP3 #LIVE adesso… - SkySport : RT @SkySportF1: Tutti gli aggiornamenti dal sabato dell'#AbuDhabiGP: il live di FP3 e qualifiche #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Tutti gli aggiornamenti dal sabato dell'#AbuDhabiGP: il live di FP3 e qualifiche #SkyMotori #F1 #Formula1 -