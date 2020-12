Boxe | Anthony Joshua batte Kubrat Pulev per KO alla nona ripresa

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020)(23-1) affronta(28-1) nel main event della notte di grandeWembley Arena. Vince il britannico per KO. Il pugile britannico, dopo aver riconquistato le cinture nel rematch con Andy Ruiz Jr, difende i propri titoli dagli assalti del pugile bulgaro. Perla seconda chance di conquistare un titolo mondiale. In attesa di scoprire se AJ affronterà Tyson Fury o Deontay Wilder nel 2021, questo match può dire se quella contro Ruiz sia stata solo una fortunata sconfitta o sesia più vulnerabile di quanto si pensasse. Il pubblico di Wembley è tutto dparte dell’inglese, ma sul ring sarà da solo. I titoli in palio sono le ...