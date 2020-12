Season è una misteriosa e fiabesca avventura per PS5 annunciata con un trailer ai The Game Awards (Di venerdì 11 dicembre 2020) I The Game Awards 2020 continuano a svelare interessanti annunci e, ora, è arrivato il momento di un nuovo titolo per PS5. Season è stato annunciato con un colorato trailer nel corso dello show. Dalla descrizione, Season è un'avventura atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) I The2020 continuano a svelare interessanti annunci e, ora, è arrivato il momento di un nuovo titolo per PS5.è stato annunciato con un coloratonel corso dello show. Dalla descrizione,è un'atmosferica in terza persona da affrontare in bicicletta e attraverso gli occhi di una giovane donna di una comunità isolata. Leggi altro...

bettatore : @rprat75 peccato sta buttando una carriera vincente. Il talento non gli manca ma ad oggi solo show da regular season - NazliPetrin1988 : Ma il Libano ha acquistato Dolunay non Cherry Season.. La volete capire o no.. Cosa c'entra la pubblicità di Cherry… - EVRiddick : @rprat75 Dalla fine della scorsa regular season i Clippers nn ne hanno più azzeccata una - honeyviolencae : @intaysarms gold rush, champagne problems e tis the damn season che sono anche una dopo l'altra - SkinnyMauri : @dreamhope13 Devono avere una scusa per fare la seconda season -