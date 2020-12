Cuba, storica riforma: da gennaio non ci sarà più la doppia valuta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cuba metterà fine dal 1 gennaio 2021 al suo sistema, unico al mondo e in vigore da 26 anni, di due valute locali, per mantenerne solo una. Lo ha annunciato il presidente Miguel Diaz-Canel. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020)metterà fine dal 12021 al suo sistema, unico al mondo e in vigore da 26 anni, di due valute locali, per mantenerne solo una. Lo ha annunciato il presidente Miguel Diaz-Canel. Il ...

radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Cuba, storica riforma: da gennaio non ci sarà più la doppia valuta #cuba - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Cuba, storica riforma: da gennaio non ci sarà più la doppia valuta #cuba - MediasetTgcom24 : Cuba, storica riforma: da gennaio non ci sarà più la doppia valuta #cuba - paulolden1 : @leone_monti @MoTeo80 @carloalberto Bene, sad but true: se un embargo ti mette in ginocchio è perché sei oggettivam… - lis_cuba : RT @CGCuba_Milano: Convocazione: «Il Congresso della continuità storica della Rivoluzione Cubana» #Aprile2020 #VIIICongressodelPartitoComun… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba storica Cuba, storica riforma: da gennaio non ci sarà più la doppia valuta TGCOM Cuba, storica riforma: da gennaio non ci sarà più la doppia valuta

Cuba metterà fine dal 1 gennaio 2021 al suo sistema, unico al mondo e in vigore da 26 anni, di due valute locali, per mantenerne solo una. Lo ha annunciato il presidente Miguel Diaz-Canel. Il provvedi ...

Così la vera storia dell’Isola delle Rose sopravvive al suo ideatore

Lo Stato creato nel ‘68 su una piattaforma al largo di Rimini: libri, ora il film su Netflix, nonostante il finale amaro. “Un uomo normale non può farsi un’isola” diceva Giorgio Rosa, scomparso nel 20 ...

Cuba metterà fine dal 1 gennaio 2021 al suo sistema, unico al mondo e in vigore da 26 anni, di due valute locali, per mantenerne solo una. Lo ha annunciato il presidente Miguel Diaz-Canel. Il provvedi ...Lo Stato creato nel ‘68 su una piattaforma al largo di Rimini: libri, ora il film su Netflix, nonostante il finale amaro. “Un uomo normale non può farsi un’isola” diceva Giorgio Rosa, scomparso nel 20 ...