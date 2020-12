Camilleri lascia la Ferrari, il titolo ai massimi non subisce scossoni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Louis Camilleri, l'amministratore delegato della Ferrari, si è dimesso. Il Ceo ha lasciato all'improvviso, 'con effetto immadiato', spiegando l'abbandono per 'motivi personali'. La guida operativa del ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Louis, l'amministratore delegato della, si è dimesso. Il Ceo hato all'improvviso, 'con effetto immadiato', spiegando l'abbandono per 'motivi personali'. La guida operativa del ...

Corriere : RT @danielesparisci: Scossone in Ferrari: l’ad Camilleri lascia all’improvviso (per motivi personali). Le ragioni dietro al passo indietro… - ilmessaggeroit : Camilleri lascia la Ferrari, il titolo ai massimi non subisce scossoni - pdilor : Pronti a mandare il CV? ?????? Dopo #Unicredit, anche #Ferrari cerca un nuovo AD... - i_allon : RT @Corriere: Ferrari, lascia l’amministratore delegato Camilleri: ad Elkann l’interim - MimmoFerrara3 : Ferrari, lascia l'ad Camilleri: 'Motivi personali', John Elkann al suo posto. Dagospia: 'Ecco le vere ragioni' -