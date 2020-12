Meteo Roma del 10-12-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani nord cieli da nuvoloso a molto nuvoloso su tutte le regioni al mattino ma con tempo stabile certo deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta peggiora il pomeriggio e in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia fenomeni tuttavia di moderata intensità neve oltre i 500 metri di quota al centro la giornata inizia all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nubi in aumento al pomeriggio con pioggia in arrivo in Toscana e in nottata anche sul Lazio l’Umbria a sud maltempo sulle regioni meridionali del paese con Cieli irregolarmente nuvolosi nuvolosi e precipitazioni associate fin dal mattino o fenomeni più intensi in campagna e Calabria neve sull’Appennino fino a 1000 metri di quota temperature in lieve calo specie al nord Italia le previsioni del tempo sono a ...