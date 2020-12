Gregoretti | il premier Conte sarà sentito a Roma dal giudice Sabato testimonieranno gli ex ministri Toninelli e Trenta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) IlGiuseppedalper l’udienza preliminare di Catania, Nunzio Sarpietro, nell’ambito dell’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per i ritardi nello sbarco da navedi 131 migranti ad Augusta il 31 luglio 2019. Il reatostato all’ex viceè punibile con una pena che può arrivare anche a 15 anni di carcere. Il presidente del Consiglio si è avvalso del secondo capo dell’articolo 205 del Codice di procedura penale che, per il suo ruolo, possa chiedere di “essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui ...

Il premier Giuseppe Conte sarà sentito a Roma dal Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, nell’ambito dell’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a ...Matteo Salvini si presenterà il 12 dicembre al Tribunale di Catania, dove saranno sentiti anche il premier Giuseppe Conte e gli ex Ministri Elisabetta Trenta (Difesa) e Danilo Toninelli (Infrastruttur ...ROME, DEC 9 - Nationalist opposition League leader Matteo Salvini will be in Catania Saturday morning to attend a hearing in the alleged abduction of migrants aboard the Gregoretti coast guard ship wh ...