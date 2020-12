Uccise la moglie a 80 anni, ma viene assolto: il motivo è assurdo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uccise la moglie in maniera brutale ma la Corte d’Assise lo assolve: il motivo è incredibile. Sgomento per l’ennesimo femminicidio senza giustizia Un uomo Uccise la moglie ma non sarà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 9 dicembre 2020)lain maniera brutale ma la Corte d’Assise lo assolve: ilè incredibile. Sgomento per l’ennesimo femminicidio senza giustizia Un uomolama non sarà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a Brescia, assolto per 'delirio di gelosia'. @MonicaCirinna del #Pd: 'un terribile ri… - repubblica : Sentenza shock a Brescia: uccise la moglie, assolto. 'Fu un delirio di gelosia, incapace di intendere e di volere' - Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a #Brescia, assolto per 'delirio di #gelosia'. All'uomo, 70 anni, riconosciuto il vizio… - PMicarelli : RT @Tg3web: Fa discutere la sentenza di assoluzione pronunciata dai magistrati di Brescia nei confronti di un uomo che, l'anno scorso, ucci… - annamariamoscar : Brescia, assolto femminicida che uccise la moglie a coltellate: per il giudice è stato un “delirio di gelosia”… -