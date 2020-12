PSG-Basaksehir, Mbappè contro il razzismo: “Orgoglioso della posizione presa, bisognava fare qualcosa” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "È stata una grande serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e cercare di lasciare tutto ciò che era successo ieri alle spalle. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto il girone ed era la cosa più importante".Sono le parole di Kylian Mbappè, autore di una doppietta al Basaksehir che ha regalato la vittoria al PSG, soffermatosi nel post-gara sul successo maturato questa sera contro la compagine turca. Il giocatore, intervenuto al triplice fischio, si è poi espresso sull'incresciosa vicenda verificatasi ieri sera che ha visto il quarto uomo rendersi protagonista di un episodio razzista che ha successivamente portato alla sospensione del match. "Sono orgoglioso di ciò che si è fatto. Si è detto molto ma in realtà non c'è niente di meglio delle azioni. Siamo stanchi e bisognava fare ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "È stata una grande serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e cercare di lasciare tutto ciò che era successo ieri alle spalle. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto il girone ed era la cosa più importante".Sono le parole di Kylian, autore di una doppietta alche ha regalato la vittoria al PSG, soffermatosi nel post-gara sul successo maturato questa serala compagine turca. Il giocatore, intervenuto al triplice fischio, si è poi espresso sull'incresciosa vicenda verificatasi ieri sera che ha visto il quarto uomo rendersi protagonista di un episodio razzista che ha successivamente portato alla sospensione del match. "Sono orgoglioso di ciò che si è fatto. Si è detto molto ma in realtà non c'è niente di meglio delle azioni. Siamo stanchi e...

ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - GazzettaDelSud : ? NO AL #razzismo | Inginocchiati con il pugno alzato, in segno di solidarietà con la campagna #blacklivesmatter… - ottovanz : RT @Ettore_Rosato: #ChampionsLeague, giocano Psg e Basaksehir.Un giocatore commette fallo, piovono proteste.Poi, quell’intollerabile frase… -